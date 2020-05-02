Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23 сентября

В связи со сложной ситуацией из-за коронавируса многие знаменитости перенесли свои апрельские выступления. Недавно стало известно, что карантин продлится еще несколько недель и Максим Галкин обратился к фанатам с заявлением. Он опубликовал фотографию, сделанную на природе, в комментарии к которой написал, что майские концерты в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на сентябрь. Знаменитость сообщил, что все купленные ранее билеты действительны, и поблагодарил преданных поклонников за понимание. Также известный юморист отметил, что будет ждать встречи со своими зрителями.Подписчики отнеслись с пониманием к заявлению Максима Галкина. Фанаты написали, что с нетерпением будут ждать встречи с артистом 22 сентября в Йыхвиском концертном доме и 23 сентября в Таллине.