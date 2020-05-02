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Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23 сентября

Максим Галкин сообщил своим преданным поклонникам об изменении в гастрольном графике. На странице в Instagram артист написал, что его майские концерты в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23 сентября.
Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23 сентября

В связи со сложной ситуацией из-за коронавируса многие знаменитости перенесли свои апрельские выступления. Недавно стало известно, что карантин продлится еще несколько недель и Максим Галкин обратился к фанатам с заявлением. Он опубликовал фотографию, сделанную на природе, в комментарии к которой написал, что майские концерты в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на сентябрь. Знаменитость сообщил, что все купленные ранее билеты действительны, и поблагодарил преданных поклонников за понимание. Также известный юморист отметил, что будет ждать встречи со своими зрителями.

Подписчики отнеслись с пониманием к заявлению Максима Галкина. Фанаты написали, что с нетерпением будут ждать встречи с артистом 22 сентября в Йыхвиском концертном доме и 23 сентября в Таллине.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:17

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