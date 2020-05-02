Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания пандемии коронавируса в России





К 24 мая российские медики выявят 97% инфицированных. К 3 июня показатель достигнет 99%, а уже к концу первой недели августа ситуация нормализуется.Специалисты уже несколько раз меняли прогноз по распространению КВИ. В первый раз положительный исход РФ пообещали к 20 июня. Спустя некоторое время конец эпидемии передвинули на 19 августа. Разница в датах связана с тем, что эпидемиологическая обстановка постоянно меняется из-за применяемых властями мер.Денис Проценко, работающий главврачом в Коммунарке, рассказал о проведенном анализе всех существующих штаммов гриппа, который показал, что достижение пика и снижение зараженных не указывают на скорую победу над вирусом, передает «РБК».