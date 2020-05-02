Минобороны России рассекретило документы Берлинской операции





Штурм Берлина изначально был назначен на 20 апреля. Операцию проводили под руководством Георгия Жукова. В ней были задействованы Белорусский и Украинский фронты. После входа в город бои растянулись на 27 кварталов. 29 апреля начался бой за Рейхстаг. Здание визуально напоминало замок со рвами и пулеметными огневыми точками. Бои длились три дня, завершившись капитуляцией немецких солдат.Советская армия оказывала поддержку мирному населению, не имевшему отношения к боевым действиям. Для снабжения жителей Берлина провиантом было выделено более 100 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мяса и 6 тысяч тонн сахара. 28 апреля СССР издал приказ, гарантирующий населению безопасность.По завершению боев советские солдаты гуманно относились к военным, взятым в плен. Для раненных создавались госпитали, в которых оказывалась необходимая помощь. Солдаты принимали участие в восстановлении Берлина по завершению боев.