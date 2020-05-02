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Минобороны России рассекретило документы Берлинской операции

Минобороны РФ в преддверии Дня Победы обнародовало секретные документы о взятии Берлина. Советская армия 2 мая 1945 года овладела столицей Германии, что ознаменовало завершение Великой Отечественной войны.
Минобороны России рассекретило документы Берлинской операции

Штурм Берлина изначально был назначен на 20 апреля. Операцию проводили под руководством Георгия Жукова. В ней были задействованы Белорусский и Украинский фронты. После входа в город бои растянулись на 27 кварталов. 29 апреля начался бой за Рейхстаг. Здание визуально напоминало замок со рвами и пулеметными огневыми точками. Бои длились три дня, завершившись капитуляцией немецких солдат.

Советская армия оказывала поддержку мирному населению, не имевшему отношения к боевым действиям. Для снабжения жителей Берлина провиантом было выделено более 100 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мяса и 6 тысяч тонн сахара. 28 апреля СССР издал приказ, гарантирующий населению безопасность.

По завершению боев советские солдаты гуманно относились к военным, взятым в плен. Для раненных создавались госпитали, в которых оказывалась необходимая помощь. Солдаты принимали участие в восстановлении Берлина по завершению боев.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:00

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