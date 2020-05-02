Пилот Майкл Коллинз рассекретил деталли миссии «Аполлон-11»
Майкл Коллинз рассекретил детали миссии «Аполлон-11» по высадке на Луну. В 1969 году он являлся пилотом орбитального модуля и 21 час вел группу к спутнику Земли.
20 июля 1969 года США и СССР прекратили безумную космическую гонку. Поставленная президентом Джоном Кеннеди миссия, наконец, была выполнена. Нил Армстронг, Базз Олдрин ступили на поверхность Луны, но не чувствовали себя избранными. Астронавты были далеки от политики, поэтому для них конкуренция была не важна.
В тот год астронавты, объединенные миссией «Аполлон-11», пустили все силы на работу, поэтому не старались поддерживать дружеские отношения в команде. Только после возвращения на Землю, они осознали произошедшее и стали отличными товарищами. Коллинз допускает, что во время полета астронавты не общались из-за изолированности.
20 июля 1969 года США и СССР прекратили безумную космическую гонку. Поставленная президентом Джоном Кеннеди миссия, наконец, была выполнена. Нил Армстронг, Базз Олдрин ступили на поверхность Луны, но не чувствовали себя избранными. Астронавты были далеки от политики, поэтому для них конкуренция была не важна.
В тот год астронавты, объединенные миссией «Аполлон-11», пустили все силы на работу, поэтому не старались поддерживать дружеские отношения в команде. Только после возвращения на Землю, они осознали произошедшее и стали отличными товарищами. Коллинз допускает, что во время полета астронавты не общались из-за изолированности.