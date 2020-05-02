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Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в Крыму

Андрей Разин сообщил, что собирается построить такой же дом, как у Елены Малышевой в Нью-Йорке. Музыкальный продюсер в своем Instagram-аккаунте поблагодарил Алексея Навального за информацию.
Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в Крыму

Андрей Разин опубликовал большой пост, который посвятил Елене Малышевой. Знаменитость сообщил, что хочет в Крыму построить дом и сейчас уже знает, каким он будет. Продюсер обратился к Елене Малышевой с просьбой дать ему контакты дизайнера и тех людей, которые занимались строительством. Также Андрей Разин раскритиковал Алексея Навального, которые не лестно отозвался о ведущей передачи "Жить здорово!" и ее доме в Нью-Йорке.

Андрей Разин признался, что вложил 10 миллионов долларов и построил отель в городе Сочи, также у него есть и другая недвижимость по всей стране. Все деньги музыкант заработал честным трудом. Также музыкальный продюсер отметил, что Елена Малышева настоящий пример того, как надо зарабатывать и инвестировать финансы в будущее своих детей. Он написал: "Молодец, Леночка! Очень красивый дом. Ты - умница".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:05

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