Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в Крыму

Андрей Разин опубликовал большой пост, который посвятил Елене Малышевой. Знаменитость сообщил, что хочет в Крыму построить дом и сейчас уже знает, каким он будет. Продюсер обратился к Елене Малышевой с просьбой дать ему контакты дизайнера и тех людей, которые занимались строительством. Также Андрей Разин раскритиковал Алексея Навального, которые не лестно отозвался о ведущей передачи "Жить здорово!" и ее доме в Нью-Йорке.Андрей Разин признался, что вложил 10 миллионов долларов и построил отель в городе Сочи, также у него есть и другая недвижимость по всей стране. Все деньги музыкант заработал честным трудом. Также музыкальный продюсер отметил, что Елена Малышева настоящий пример того, как надо зарабатывать и инвестировать финансы в будущее своих детей. Он написал: "Молодец, Леночка! Очень красивый дом. Ты - умница".