Смартфон Meizu 17 Pro оснастят ультралинейными стереодинамиками





Отличие новинки от обычных аналогов в том, что происходит усиление громкости на низких и средних частотах, при этом возникает минимальное искажение звука. В результате гаджет обладает громким и чистым звучанием в большом спектре.Разработчики компании убеждены, любители слушать музыку через внешние динамики и воспроизводить на смартфоне фильмы, смогут по достоинству оценить новое устройство. Презентация Meizo 17 и Meizu 17 Pro должна пройти 8 мая. Предзаказы на новые модели смартфонов стартовали с 28 апреля. Для заказа нужно оформить заявку на официальных сайтах Meizu, Jingdong, а также других интернет-площадках.