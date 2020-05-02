Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву «сумасшедшей»

«Я попросила мужа рассказать, что полезного он вынес из карантина. Будете смеяться, но он в меня влюбился еще сильнее. Приятно слышать такое от человека, с которым месяц провел в одном доме. Конечно, иногда он называет меня сумасшедшей, но он прав, ведь отчасти я такой и являюсь», - поделилась Лопырева.

Лопырева с сыном Марком-Лионелем и мужем пережидает карантин в Дубае. В ОАЭ семейство прилетело из США, посчитав, что там эпидемиологическая ситуация намного лучше. В одном из последних постов в Instagram модель рассказала, что пандемия позволила ей проверить отношения на прочность и стать ближе к возлюбленному.На новом фото Лопырева стоит на террасе в белом купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и длинные ноги. Для поддержания формы знаменитость даже в разгар эпидемии не пропускает спортивные тренировки и следит за питанием.