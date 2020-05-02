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Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву «сумасшедшей»

Виктория Лопырева рассказала, как переживает карантин. Оказалось, за этот месяц супруг Игорь Булатов стал считать ее «сумасшедшей».
Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву «сумасшедшей»

Лопырева с сыном Марком-Лионелем и мужем пережидает карантин в Дубае. В ОАЭ семейство прилетело из США, посчитав, что там эпидемиологическая ситуация намного лучше. В одном из последних постов в Instagram модель рассказала, что пандемия позволила ей проверить отношения на прочность и стать ближе к возлюбленному.

На новом фото Лопырева стоит на террасе в белом купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и длинные ноги. Для поддержания формы знаменитость даже в разгар эпидемии не пропускает спортивные тренировки и следит за питанием.
«Я попросила мужа рассказать, что полезного он вынес из карантина. Будете смеяться, но он в меня влюбился еще сильнее. Приятно слышать такое от человека, с которым месяц провел в одном доме. Конечно, иногда он называет меня сумасшедшей, но он прав, ведь отчасти я такой и являюсь», - поделилась Лопырева.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:55

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