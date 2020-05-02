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Количество подписчиков в Twitter может говорить о враждебности юзера

Ученые из Еврейского университета Иерусалима рассказали, что количество подписчиков в Twitter имеет связь с враждебностью человека. Чем больше у пользователя друзей на сервисе, тем критичнее он реагирует на других.
Количество подписчиков в Twitter может говорить о враждебности юзера

Для проведения исследования был создан специальных бот, который анализировал твиты и соотношение их содержания к количеству подписчиков. По словам специалистов, хейт привлекает новых юзеров только до набора определенного количества фолловеров, после чего прирост аудитории завершается. Пользователи, которые публикуют информативные посты и не реагируют на неконструктивную критику, чаще собирают значительно больше подписчиков.

Реакция пользователей Twitter на посты автора также имеет большое значение. Если под ними очень много хейтеров, критикующих контент, его создатель рискует начать отвечать аналогичными сообщениями. Если же аудитория относится к публикациям снисходительно, то и автор не отвечает на злобные посты.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:37

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