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"Моя еда-вода": Телеведущая Анна Грачевская решилась на 14-дневную голодовку

Анна Грачевская в микроблоге в Instagram поделилась информацией о том, что решилась на 14-дневную голодовку. Телеведущая отметила, что таким образом захотела убрать лишние килограммы, накопившиеся за время самоизоляции.

Анна Грачевская не раз отмечала, что для неё важной составляющей является внешний вид. «Мне часто делают комплимент друзья, любимый муж, подписчики. Однако зачастую я недовольна своей внешностью. От комплексов сложно избавиться», — отмечает ведущая. Недавно она сообщила, что за время самоизоляции набрала лишний вес и теперь намерена голодать. Анна Грачевская решила воспользовалась опытом профессионалов и обратилась в специальный центр голодания.

На фото, опубликованном в её микроблоге, можно увидеть стакан воды, который стал едой на целый день. Знаменитость сообщила, что ранее придерживалась подобной системы питания 3 и 7 дней. Теперь она решила испытать силу воли двухнедельной голодовкой. Актриса отметила, что намерена вести дневник питания, а также приложить максимум усилий, чтобы за 14 дней получить хороший результат.

Экс-супруга Бориса Грачевского отметила, место расположения центра ей очень нравится, поскольку можно гулять в лесу и дышать свежим воздухом. Она намерена не только похудеть, но и оздоровить себя, перезагрузить и очистить организм. Ведущая предложила своим поклонникам присоединиться, однако не все поддержали инициативу. Некоторые подписчики отметили, что это вредно для здоровья, а другие предпочли правильное питание.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:43

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