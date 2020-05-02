"Моя еда-вода": Телеведущая Анна Грачевская решилась на 14-дневную голодовку

Анна Грачевская не раз отмечала, что для неё важной составляющей является внешний вид., — отмечает ведущая. Недавно она сообщила, что за время самоизоляции набрала лишний вес и теперь намерена голодать. Анна Грачевская решила воспользовалась опытом профессионалов и обратилась в специальный центр голодания.На фото, опубликованном в её микроблоге, можно увидеть стакан воды, который стал едой на целый день. Знаменитость сообщила, что ранее придерживалась подобной системы питания 3 и 7 дней. Теперь она решила испытать силу воли двухнедельной голодовкой. Актриса отметила, что намерена вести дневник питания, а также приложить максимум усилий, чтобы за 14 дней получить хороший результат.Экс-супруга Бориса Грачевского отметила, место расположения центра ей очень нравится, поскольку можно гулять в лесу и дышать свежим воздухом. Она намерена не только похудеть, но и оздоровить себя, перезагрузить и очистить организм. Ведущая предложила своим поклонникам присоединиться, однако не все поддержали инициативу. Некоторые подписчики отметили, что это вредно для здоровья, а другие предпочли правильное питание.