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«Порции были очень маленькие»: Супруга Андрея Черкасова рассказала о питании во время беременности

Супруга Андрея Черкасова рассказала в Instagram о своем питании во время беременности. Кристина Черкасова сообщила, что у нее порции были очень маленькие.
«Порции были очень маленькие»: Супруга Андрея Черкасова рассказала о питании во время беременности

В конце апреля Андрей и Кристина Черкасовы впервые стали родителями, у пары родился сын. Недавно супруга ведущего «Дом-2» рассказала своим поклонникам, что во время беременности поправилась на 7,5 кг, но пред самыми родами сбросила 1 кг. Бывшая участница реалити-шоу решила сообщить фанатам о своем питании. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в наряде с крыльями золотого цвета. В комментарии Кристина Черкасова написала, что не соблюдала правильное питание для беременных. Она ела все, что хотела, но порции были очень маленькие, поскольку до этого они были раза в два больше.

Также супруга Андрея Черкасова вспомнила, что у нее на первых месяцах беременности был токсикоз, в результате которого участница похудела до 45 кг. Подписчики восхитились фигурой молодой мамочки и оставили большое количество комплиментов. Многие поблагодарили Кристину Черкасову за советы.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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