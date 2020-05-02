Евросоюз из-за коронавируса не может открыть Шенгенское пространство

«Экономика ЕС основана на свободном передвижении и общем рынке. Комиссия хочет разработать централизованное снятие ограничений, но пока не знает, как действовать, ведь в каждой стране сложилась своя эпидемиологическая обстановка», - рассказал Константинос Петридис, возглавляющий Минфин Кипра.





В связи с пандемией страны ЕС отказались от Шенгенского соглашения, так как закрыли границы и не могли гарантировать гражданам свободу передвижения. Пик заболеваемости пройден, но пока говорить о путешествиях в другие страны рано. Власти должны проинформировать жителей 26 государств, что ограничения пока не сняты. На данный момент о принятом решении знают только Германия, Испания, Португалия, Франция. Исландия, Швеция и еще шесть стран не стали закрывать границы, а Словения и Италия не приняли окончательное решение.