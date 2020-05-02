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Юлия Ефременкова опровергла слухи об избиениях Мондезира Свет-Амура

Юлия Ефременкова опровергла слухи об избиениях своего возлюбленного Мондезира Свет-Амура. Также бывшая ведущая «Дом-2» заявила, что не вернется на реалити-шоу.
Юлия Ефременкова опровергла слухи об избиениях Мондезира Свет-Амура

Недавно в Сети появились слухи, что Юлии Ефременковой хочет занять место ведущего проекта Андрея Черкасова, которые ушел в отпуск. Некоторые пользователи интернета пришли к выводу, что бывшая участница «Дом-2» испытывает финансовые трудности. Также появились слухи, что Мондезир Свет-Амур не работает и избивает свою возлюбленную. Преданные поклонники буквально засыпали звезду вопросами, почему она терпит такие отношение к себе.

Недавно в беседе со своими подписчиками Юлия Ефременкова была возмущена такой информацией. Ведущая сообщила, что эти сплетни распускают завистники. Она отметила, что Мондезир Свет-Амур очень сильно ее любит, бережет и никогда не поднимал на нее руку. Также бывшая участница «Дом-2» рассказала, что у нее нет проблем с финансами и на проект она не вернется, хотя очень любит это место.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

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