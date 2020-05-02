Юлия Ефременкова опровергла слухи об избиениях Мондезира Свет-Амура





Недавно в Сети появились слухи, что Юлии Ефременковой хочет занять место ведущего проекта Андрея Черкасова, которые ушел в отпуск. Некоторые пользователи интернета пришли к выводу, что бывшая участница «Дом-2» испытывает финансовые трудности. Также появились слухи, что Мондезир Свет-Амур не работает и избивает свою возлюбленную. Преданные поклонники буквально засыпали звезду вопросами, почему она терпит такие отношение к себе.Недавно в беседе со своими подписчиками Юлия Ефременкова была возмущена такой информацией. Ведущая сообщила, что эти сплетни распускают завистники. Она отметила, что Мондезир Свет-Амур очень сильно ее любит, бережет и никогда не поднимал на нее руку. Также бывшая участница «Дом-2» рассказала, что у нее нет проблем с финансами и на проект она не вернется, хотя очень любит это место.