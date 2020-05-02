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«В этом мире есть жалящее зло»: Российские звезды поделились опытом воспитания "особенных" детей

Российские звезды поделились своим опытом воспитания особенных детей, страдающих серьезными заболеваниями. Примером для подражания стали Эвелина Бледанс, Ирина Хакамада, Лянка Грыу и другие.
«В этом мире есть жалящее зло»: Российские звезды поделились опытом воспитания "особенных" детей

Бледанс узнала, что родит ребенка с синдромом Дауна на 14-й неделе беременности, но не стала делать аборт. Семен родился в 2012 году. Благодаря стараниям ведущей мальчик растет добрым и смышленым.
«В этом мире есть больно жалящее зло. Даже человек с иммунитетом к чужому мнению не может с закрытыми глазами смотреть на происходящее. Я до последнего вдоха буду защищать своего ребенка», - рассказала Бледанс.

Ирина Хакамаде не пошла на поводу у врачей и не оставила «солнечную» дочь Марию Сиротинскую в роддоме. В шесть лет у девочки обнаружили лейкоз. Благодаря стараниям докторов наступила ремиссия. Сейчас дочери политика 23 года. Она живет обычной жизнью и помогает детям, родившимся с лишней хромосомой.

В 2011 году у Лянки Грыу и Михаил Вайнберга родился сына. Вскоре Максиму поставили «аутизм». Супруги нашли хорошего врача в Нью-Йорке, который поставил ребенка на ноги и снял страшный диагноз.

В 2001 году Светлана Бондарчук родила мужу Федору дочь Варвару. Из-за проблем со здоровьем девушка почти все время проводит за границей. Анна Нетребко воспитывает сына с аутизмом. Ей было тяжело справляться с Тьяго, который постоянно устраивал истерики и орал так, что привлекал внимание полиции. Сейчас ребенок учится в специальной школе в США и стал более уравновешенным.

В 2014 году у Данко родилась дочь с ДЦП. Сначала певец активно включился в воспитание и лечение, но постепенно отдалился от семьи и расстался с женой Наталией Устюменко. Матери пришлось собирать средства на ребенка через интернет.

Сын Константина Меладзе Валера страдает тяжелой формой аутизма. Его мать Яна Сумм рассказала, что до трех лет ребенок развивался нормально, а потом резко потерял коммуникативные навыки. Произошедшее побудило бывшую жену продюсера создать центр для аутистов.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:17

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