«В этом мире есть жалящее зло»: Российские звезды поделились опытом воспитания "особенных" детей

«В этом мире есть больно жалящее зло. Даже человек с иммунитетом к чужому мнению не может с закрытыми глазами смотреть на происходящее. Я до последнего вдоха буду защищать своего ребенка», - рассказала Бледанс.





Бледанс узнала, что родит ребенка с синдромом Дауна на 14-й неделе беременности, но не стала делать аборт. Семен родился в 2012 году. Благодаря стараниям ведущей мальчик растет добрым и смышленым.Ирина Хакамаде не пошла на поводу у врачей и не оставила «солнечную» дочь Марию Сиротинскую в роддоме. В шесть лет у девочки обнаружили лейкоз. Благодаря стараниям докторов наступила ремиссия. Сейчас дочери политика 23 года. Она живет обычной жизнью и помогает детям, родившимся с лишней хромосомой.В 2011 году у Лянки Грыу и Михаил Вайнберга родился сына. Вскоре Максиму поставили «аутизм». Супруги нашли хорошего врача в Нью-Йорке, который поставил ребенка на ноги и снял страшный диагноз.В 2001 году Светлана Бондарчук родила мужу Федору дочь Варвару. Из-за проблем со здоровьем девушка почти все время проводит за границей. Анна Нетребко воспитывает сына с аутизмом. Ей было тяжело справляться с Тьяго, который постоянно устраивал истерики и орал так, что привлекал внимание полиции. Сейчас ребенок учится в специальной школе в США и стал более уравновешенным.В 2014 году у Данко родилась дочь с ДЦП. Сначала певец активно включился в воспитание и лечение, но постепенно отдалился от семьи и расстался с женой Наталией Устюменко. Матери пришлось собирать средства на ребенка через интернет.Сын Константина Меладзе Валера страдает тяжелой формой аутизма. Его мать Яна Сумм рассказала, что до трех лет ребенок развивался нормально, а потом резко потерял коммуникативные навыки. Произошедшее побудило бывшую жену продюсера создать центр для аутистов.