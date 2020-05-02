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Xiaomi прекращает поддержку 15 моделей фирменных смартфонов

Компания Xiaomi сообщила о прекращении поддержки 15 моделей смартфонов. Причиной этому послужила неактуальность технической составляющей устройств, не дающей возможность обновить Android.
Xiaomi прекращает поддержку 15 моделей фирменных смартфонов

Поддержка старой линейки смартфонов официально завершилась 1 мая. Представители компании в пресс-релизе отметили, что для устройств продолжат выпускать базовые приложения, но только в одной версии без возможности обновления. То же самое касается и операционной системы Android.

Обновления перестанут приходить всем представителями серии Redmi 4-го поколения, 5-го поколения, линейки Mi и все более старых смартфонов. Апдейты программных компонентов будут производиться только в случае, если речь идет об интернет-банкинге, приложениях для подключения внешних устройств или антивирусном ПО.

В Xiaomi также отметили, что пользователи старых гаджетов не смогут устанавливать новые оригинальные темы, которые необходимо скачивать отдельно от операционной системы. В то же время, все приборы будут поддерживать аксессуары по типу беспроводных наушников или фитнес-браслетов.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:00

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