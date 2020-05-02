Xiaomi прекращает поддержку 15 моделей фирменных смартфонов





Поддержка старой линейки смартфонов официально завершилась 1 мая. Представители компании в пресс-релизе отметили, что для устройств продолжат выпускать базовые приложения, но только в одной версии без возможности обновления. То же самое касается и операционной системы Android.Обновления перестанут приходить всем представителями серии Redmi 4-го поколения, 5-го поколения, линейки Mi и все более старых смартфонов. Апдейты программных компонентов будут производиться только в случае, если речь идет об интернет-банкинге, приложениях для подключения внешних устройств или антивирусном ПО.В Xiaomi также отметили, что пользователи старых гаджетов не смогут устанавливать новые оригинальные темы, которые необходимо скачивать отдельно от операционной системы. В то же время, все приборы будут поддерживать аксессуары по типу беспроводных наушников или фитнес-браслетов.