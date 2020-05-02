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Анна Семенович не смогла выбрать фаворитку во время оценки выступлений Медведевой и Загитовой

Певица Анна Семенович, занимающаяся несколько лет назад фигурным катанием, сообщила, что не может выбрать фаворитку среди двух российских фигуристок - Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Артистка утверждает, ей нравятся выступления обеих спортсменок.

Анна Семенович отмечает, Евгения Медведева и Алина Загитова разные фигуристки, однако у каждой есть своя сильная сторона. Первая является более женственной, вторая побеждает за счёт техники. Исполнительница так и не смогла определиться с фавориткой, поэтому отметила талант обеих спортсменок. Артистка выразила слова поддержки наставнице фигуристок Этери Тутберидзе.

Она отметила, что методы, выбранные тренером, являются правильными. Согласно утверждению Семенович, Тутберидзе смогла выбрать необходимые способы влияния на своих подопечных, поскольку в фигурном катании без жесткой дисциплины нельзя достичь успеха. Составляющей данного спорта являются не только прыжки, но и артистизм, отмечает певица. Она также добавляет, не стоит ожидать поблажек в фигурном катании, так как победителями становятся не талантливые спортсмены, а самые трудоспособные.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:03

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