Анна Семенович не смогла выбрать фаворитку во время оценки выступлений Медведевой и Загитовой





Анна Семенович отмечает, Евгения Медведева и Алина Загитова разные фигуристки, однако у каждой есть своя сильная сторона. Первая является более женственной, вторая побеждает за счёт техники. Исполнительница так и не смогла определиться с фавориткой, поэтому отметила талант обеих спортсменок. Артистка выразила слова поддержки наставнице фигуристок Этери Тутберидзе.Она отметила, что методы, выбранные тренером, являются правильными. Согласно утверждению Семенович, Тутберидзе смогла выбрать необходимые способы влияния на своих подопечных, поскольку в фигурном катании без жесткой дисциплины нельзя достичь успеха. Составляющей данного спорта являются не только прыжки, но и артистизм, отмечает певица. Она также добавляет, не стоит ожидать поблажек в фигурном катании, так как победителями становятся не талантливые спортсмены, а самые трудоспособные.