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«Башаров, Серов и Жуков не прощают обид»: Российские звезды рассказали о травле бывших жен после развода

Российские звезды рассказали, как после развода не могли оставить в покое бывших жен и устраивали им травлю. Своими историями поделились Роман Жуков, Марат Башаров, Александр Серов.

Роман Жуков после 12 лет брака ушел от жены Елены и шестерых детей ради другой женщины. Официально певец получил развод только в 2019 году. Экс-возлюбленные стали свободны, но не оставили друг друга в покое. Бывшая потребовала у артиста 50 млн рублей, а он в ответ решил отобрать у нее детей и обвинил в алкоголизме. Адвокат связывают травлю клиентки с желанием музыканта привлечь внимание к своей персоне.

Марат Башаров неоднократно избивал своих жен. Обычно актер не комментировал личную жизнь, но в недавней беседе с Лерой Кудрявцевой рассказал, что бросил Екатерину Архарову из-за ее пристрастия к спиртному. Позже на своей странице в Instagram он показал видео-ссору с Елизаветой Шевырковой, обвинил ее в вымогательстве и оскорблении мусульман.

Александр Серов вспоминает из жизни с Еленой Стебеневой только плохие моменты. Даже спустя пять лет после развода он требует, чтобы гимнастка не пользовалась его фамилией, а также обвиняет ее в краже часов за 300 тыс. долларов и смерти первенца. Знаменитость не исключает, что бывшая жена отравила ребенка, родившегося без кистей рук.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:54

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