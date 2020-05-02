Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него руку
На лобном месте Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него руку. Участник «Дом-2» сообщил, что готов простить свою возлюбленную, если она извинится пред ним.
В Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, как на лобном месте беседуя с ведущей Ольгой Бузовой Захар Саленко рассказывает о Яне Шафеевой. Молодой человек утверждает, что его возлюбленная не просто повышает на него голос, но еще и может применить физическую силу. Участник «Дом-2» сообщил, что недавно он с Яной Шафеевой провел романтический вечер, на котором пара употребляла горячительные напитки. Утром девушка просто так ударила Захара Саленко.
Молодой человек очень расстроен таким поведением своей возлюбленно и даже готов с ней расстаться, если она не принесет ему свои извинения. Участник «Дом-2» отметил, что дает Яне Шафеевой сутки на размышления, поскольку очень сильно ее любит. Ольга Бузова удивилась заявлению Захара Саленко и высмеяла его слова об избиениях со стороны его возлюбленной.
В Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, как на лобном месте беседуя с ведущей Ольгой Бузовой Захар Саленко рассказывает о Яне Шафеевой. Молодой человек утверждает, что его возлюбленная не просто повышает на него голос, но еще и может применить физическую силу. Участник «Дом-2» сообщил, что недавно он с Яной Шафеевой провел романтический вечер, на котором пара употребляла горячительные напитки. Утром девушка просто так ударила Захара Саленко.
Молодой человек очень расстроен таким поведением своей возлюбленно и даже готов с ней расстаться, если она не принесет ему свои извинения. Участник «Дом-2» отметил, что дает Яне Шафеевой сутки на размышления, поскольку очень сильно ее любит. Ольга Бузова удивилась заявлению Захара Саленко и высмеяла его слова об избиениях со стороны его возлюбленной.