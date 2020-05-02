АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него руку

На лобном месте Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него руку. Участник «Дом-2» сообщил, что готов простить свою возлюбленную, если она извинится пред ним.
Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него руку

В Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, как на лобном месте беседуя с ведущей Ольгой Бузовой Захар Саленко рассказывает о Яне Шафеевой. Молодой человек утверждает, что его возлюбленная не просто повышает на него голос, но еще и может применить физическую силу. Участник «Дом-2» сообщил, что недавно он с Яной Шафеевой провел романтический вечер, на котором пара употребляла горячительные напитки. Утром девушка просто так ударила Захара Саленко.

Молодой человек очень расстроен таким поведением своей возлюбленно и даже готов с ней расстаться, если она не принесет ему свои извинения. Участник «Дом-2» отметил, что дает Яне Шафеевой сутки на размышления, поскольку очень сильно ее любит. Ольга Бузова удивилась заявлению Захара Саленко и высмеяла его слова об избиениях со стороны его возлюбленной.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«В этом мире есть жалящее зло»: Российские звезды поделились опытом воспитания "особенных"…
Евросоюз из-за коронавируса не может открыть Шенгенское…
Юлия Ефременкова опровергла слухи об избиениях Мондезира…
Анна Семенович не смогла выбрать фаворитку во время оценки выступлений Медведевой и…
Xiaomi прекращает поддержку 15 моделей фирменных…
«Башаров, Серов и Жуков не прощают обид»: Российские звезды рассказали о травле бывших жен после…
Эксперты рассказали о пяти надежных способах защиты квартиры от…
Захар Саленко пожаловался, что Яна Шафеева поднимает на него…
«Консервы не портятся»: Андрей Кончаловский закупил продукты на три месяца…
Названы 9 вещей, которые исчезнут из жизни человечества через 20…
«Джиганов день»: Константин Хабенский хотел сбрить брови в эфире шоу «Вечерний…
Принц Гарри до сих пор не привык к новому образу жизни в…
«Откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры»: Фомин рассказал о поисках суррогатной…
Людмила Нарусова о семейных драмах: "На похоронах мужа я прекрасно понимала, что хороню и себя как…
Алена Савкина готова вновь сойтись с Ильей Яббаровым, если он забудет о ее…
Эксперт рассказал о редком…
"Финал видео неожиданный": Сын Гагариной Андрей стал виновником падения матери на асфальт во время…
Американская компания Orbital Insights научилась следить за российскими военными…
«Яббаров — рыцарь ерша и орала»: Меньщиков рассказал о ссоре с участником…
На Украине девушка сломала фонтан во время…
Диетологи рассказали, почему не стоит пить кофе при болезни…
"Ты единственный сенатор, говорящий правду": Станислав Садальский️ поздравил мать Ксении Собчак с…
Ученые нашли 5 видов проявлений коронавируса на…
Intel показала фото «отца всех…
Ученые: У каждого человека есть двойники, но лучше с ними не…
Фрост по поводу ухода Ефременковой из «Дом-2»: «Она уже отработанный…
Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Шельцин рассказал, как можно «удалиться» из…
В США умер актер из сериала «Клиника» Сэм…
Просмотреть все новости