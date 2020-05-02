Эксперты рассказали о пяти надежных способах защиты квартиры от воров
Во время самоизоляции многие приняли решение уехать из города на дачу, поэтому злоумышленники сейчас активизировались в поисках «легкой наживы». Эксперты рассказали о пяти надежных способах защиты квартиры от воров.
Речь идет не только об установке дорогостоящей охранной системы, а о небольших хитростях. Согласно наблюдениям специалистов, из двух вариантов «домушники» выберут ту квартиру, которая выглядит менее защищенной. Во-первых, дверь должна выглядеть массивной и тяжелой. Для того, чтобы вскрыть деревянную дверь или аналог из тонкого металла, ворам будет достаточно простого консервного ножа, а более увесистая преграда затянет процесс.
Эксперты советуют ставить замки со штифтовым или сувальдным механизмами. Классическую версию с цилиндрической личинкой открыть достаточно просто, используя метод бампинга. Сувальдные механизмы, хоть и выглядят старомодно, но взламываются только с помощью отмычек. Самыми надежными специалисты называют штифтовые замки, у которых плоские лезвия с круглыми небольшими выемками.
Защищать окна необходимо не только тем людям, которые проживают на первом этаже. Поэтому эксперты говорят о необходимости установки специальной противовзломной фурнитуры. Такие пластиковые окна закрываются на замок. Кроме этого, это надежной метод защиты для детей, если они остаются дома без присмотра взрослых.
Если собственник квартиры решил перестраховаться и установить охранную систему, их можно выбрать из двух видов. Автономная версия включает специальную сирену, но не вызывает подмогу. Такая охранная система отличается небольшой стоимостью и простотой установки. Пультовая версия передаст сигнал о взломе оператору или полиции. Кроме этого, компания, с которой заключен договор, может нести материальную ответственность за кражу.
Речь идет не только об установке дорогостоящей охранной системы, а о небольших хитростях. Согласно наблюдениям специалистов, из двух вариантов «домушники» выберут ту квартиру, которая выглядит менее защищенной. Во-первых, дверь должна выглядеть массивной и тяжелой. Для того, чтобы вскрыть деревянную дверь или аналог из тонкого металла, ворам будет достаточно простого консервного ножа, а более увесистая преграда затянет процесс.
Эксперты советуют ставить замки со штифтовым или сувальдным механизмами. Классическую версию с цилиндрической личинкой открыть достаточно просто, используя метод бампинга. Сувальдные механизмы, хоть и выглядят старомодно, но взламываются только с помощью отмычек. Самыми надежными специалисты называют штифтовые замки, у которых плоские лезвия с круглыми небольшими выемками.
Защищать окна необходимо не только тем людям, которые проживают на первом этаже. Поэтому эксперты говорят о необходимости установки специальной противовзломной фурнитуры. Такие пластиковые окна закрываются на замок. Кроме этого, это надежной метод защиты для детей, если они остаются дома без присмотра взрослых.
Если собственник квартиры решил перестраховаться и установить охранную систему, их можно выбрать из двух видов. Автономная версия включает специальную сирену, но не вызывает подмогу. Такая охранная система отличается небольшой стоимостью и простотой установки. Пультовая версия передаст сигнал о взломе оператору или полиции. Кроме этого, компания, с которой заключен договор, может нести материальную ответственность за кражу.