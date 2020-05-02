Эксперты рассказали о пяти надежных способах защиты квартиры от воров





Речь идет не только об установке дорогостоящей охранной системы, а о небольших хитростях. Согласно наблюдениям специалистов, из двух вариантов «домушники» выберут ту квартиру, которая выглядит менее защищенной. Во-первых, дверь должна выглядеть массивной и тяжелой. Для того, чтобы вскрыть деревянную дверь или аналог из тонкого металла, ворам будет достаточно простого консервного ножа, а более увесистая преграда затянет процесс.Эксперты советуют ставить замки со штифтовым или сувальдным механизмами. Классическую версию с цилиндрической личинкой открыть достаточно просто, используя метод бампинга. Сувальдные механизмы, хоть и выглядят старомодно, но взламываются только с помощью отмычек. Самыми надежными специалисты называют штифтовые замки, у которых плоские лезвия с круглыми небольшими выемками.Защищать окна необходимо не только тем людям, которые проживают на первом этаже. Поэтому эксперты говорят о необходимости установки специальной противовзломной фурнитуры. Такие пластиковые окна закрываются на замок. Кроме этого, это надежной метод защиты для детей, если они остаются дома без присмотра взрослых.Если собственник квартиры решил перестраховаться и установить охранную систему, их можно выбрать из двух видов. Автономная версия включает специальную сирену, но не вызывает подмогу. Такая охранная система отличается небольшой стоимостью и простотой установки. Пультовая версия передаст сигнал о взломе оператору или полиции. Кроме этого, компания, с которой заключен договор, может нести материальную ответственность за кражу.