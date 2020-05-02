Принц Гарри до сих пор не привык к новому образу жизни в США
Принц Гарри и Меган Маркл уже месяц живут в Лос-Анджелесе. Герцог и герцогиня Сассекские больше не являются исполнителями королевских обязанностей. Недавно стало известно, что внук королевы Елизаветы II до сих пор не привык к новому образу жизни в США.
Принц Гарри и Меган Маркл занимаются обустройством быта. Для герцогини Сассекской данные хлопоты являются приятными, поскольку она живёт в родном городе и рядом есть мать Дориа Редлан. Однако внук королевы Елизаветы II чувствует себя не комфортно в новых условиях жизни. Он скучает по ритму Лондона. «Принц Гарри был счастлив во время служения в армии. После встречи с Меган Маркл его жизнь изменилась. Однако он был уверен, что всё случится именно так», – сообщает инсайдер.
Стоит отметить, герцог и герцогиня Сассекские теперь обеспечивают себя самостоятельно. По причине распространения COVID-19 они стараются соблюдать режим самоизоляции. На данный момент у них нет возможности зарабатывать деньги, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако недавно принц Гарри и Меган Маркл были замечены на улицах Голливуда. Пара приняла участие в благотворительной акции и раздавала продукты нуждающимся семьям.
Принц Гарри и Меган Маркл занимаются обустройством быта. Для герцогини Сассекской данные хлопоты являются приятными, поскольку она живёт в родном городе и рядом есть мать Дориа Редлан. Однако внук королевы Елизаветы II чувствует себя не комфортно в новых условиях жизни. Он скучает по ритму Лондона. «Принц Гарри был счастлив во время служения в армии. После встречи с Меган Маркл его жизнь изменилась. Однако он был уверен, что всё случится именно так», – сообщает инсайдер.
Стоит отметить, герцог и герцогиня Сассекские теперь обеспечивают себя самостоятельно. По причине распространения COVID-19 они стараются соблюдать режим самоизоляции. На данный момент у них нет возможности зарабатывать деньги, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако недавно принц Гарри и Меган Маркл были замечены на улицах Голливуда. Пара приняла участие в благотворительной акции и раздавала продукты нуждающимся семьям.
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:17