Принц Гарри до сих пор не привык к новому образу жизни в США





Принц Гарри и Меган Маркл занимаются обустройством быта. Для герцогини Сассекской данные хлопоты являются приятными, поскольку она живёт в родном городе и рядом есть мать Дориа Редлан. Однако внук королевы Елизаветы II чувствует себя не комфортно в новых условиях жизни. Он скучает по ритму Лондона., – сообщает инсайдер.Стоит отметить, герцог и герцогиня Сассекские теперь обеспечивают себя самостоятельно. По причине распространения COVID-19 они стараются соблюдать режим самоизоляции. На данный момент у них нет возможности зарабатывать деньги, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако недавно принц Гарри и Меган Маркл были замечены на улицах Голливуда. Пара приняла участие в благотворительной акции и раздавала продукты нуждающимся семьям.