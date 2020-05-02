«Консервы не портятся»: Андрей Кончаловский закупил продукты на три месяца вперед

Президент киноакадемии «Ника» самоизолировался на время карантина в загородном доме вместе со своей супругой Юлией Высоцкой. Чтобы свести к минимуму необходимость посещать магазины и контактировать с другими людьми, режиссер решил закупиться продуктами на длительный период времени. По словам Андрея Кончаловского, он сделал запасы не много ни мало на три месяца вперед. Среди провизии, которой народный артист отдал предпочтение - крупы и консервы.Кончаловский уверен, что выбрав подобную тактику поступил правильно и осмотрительно, ведь карантин приведет к мировому экономическому кризису, а это может отразиться на наличии продуктов в магазинах. Именно поэтому именитый режиссер, взвесив все за и против, решил: лучше выбросить испорченные рис или гречку, чем «искать то, чего нет». Кроме того, консервы не портятся в течение длительного времени, а наличие провизии все-таки снижает уровень тревожности в непростое время.Муж Юлии Высоцкой также заявил, что «империализм – это последняя стадия капитализма», и свергнуть ее не так-то и просто. В связи с этим существующий строй будет сопротивляться до последнего, и пока трудно спрогнозировать, чем это обернется для простых людей.