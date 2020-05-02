«Джиганов день»: Константин Хабенский хотел сбрить брови в эфире шоу «Вечерний Ургант»

«Усложняю задачу! Сейчас нужно последовать тренду последних дней и сбрить брови, как это сделал Джиган. Хотя, лучше мы не будем это повторять!» - пошутил Ургант.

Хабенский рассказал о съемках в картине «Фея» Анны Меликян. Прочитав многослойный сценарий, актер испытывал некие сомнения, но в итоге согласился. Следующей темой для обсуждения стал тренд «гоголеады» и его борода. Знаменитость признался, что давно хочет побриться, так как перестает чувствовать себя владельцем своего тела. Еще немного и растительность начнет смотреть за него телевизор и водить к холодильнику.Иван Ургант вручил актеру триммер и предложил с помощью бритья превращаться в разных звезд, которым не мешало бы посетить барбершоп. Хабенский попробовал себя в роли Чарли Чаплина, Михаила Боярского, Джона Траволты. Постепенно с его лица исчезли усы, борода, бакенбарды.