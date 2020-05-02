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«Откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры»: Фомин рассказал о поисках суррогатной матери

Митя Фомин рассказал о том, как продвигаются его поиски суррогатной матери. По словам музыканта, на его запрос «откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры», однако ни с кем из них он пока не встретился лично.

46-летний артист до сих пор не испытал радости отцовства, в личной жизни у него тоже ничего не сложилось, так что певец принял решение стать родителем с помощью суррогатного материнства. Митя Фомин уже обратился с соответствующим запросом к тем, кто предоставляет подобные услуги, и теперь выбирает из ответивших ему кандидаток.

Однако из-за пандемии короновируса звезда поп-группы Hi-Fi решил взять паузу и не торопиться с принятием решения. К тому же из-за карантина личная встреча с потенциальными суррогатными матерями сейчас невозможна, а без симпатии к будущей матери своего ребенка певец приступать к оформлению соответствующих документов не готов.

Именно по ряду этих причин на данный момент поиски Фомина находятся на стадии интернет-общения, но, как признается сам артист, уже сейчас радует, что «откликаются вменяемые, трезвые кандидатуры». Пандемия дает возможность подойти к вопросу выбора без спешки и более внимательно, так как пока волна заболеваемости не спадет, приступать к активным действиям в отношении продолжения рода знаменитость считает верхом неблагоразумия.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:11

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