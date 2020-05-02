Эксперт рассказал о редком "Запорожце"-968А





ЗАЗ-968А имеет немного вытянутую переднюю часть, что делает кузов более обтекаемым. Кроме того, разработчики решили отказаться от решетки, в народе названной «китовым усом», поставив вместо нее алюминиевую панель с двумя небольшими прорезями. Поворотники сместились вниз и разместились возле габаритов. Также сократился и размер воздухозаборников.В салоне ЗАЗ-968А размещались более крупные сидения. Также инженеры заменили замок зажигания на крупный. Щиток приборов стал выглядеть массивнее, но некоторые его элементы, среди которых показатели температуры воды в радиаторе, уменьшились. Педальный узел сместился вправо, приблизившись к коробке переключения передач.Под капотом улучшенной модели размещался двигатель на 1,2 литра с мощностью в 41 лошадиную силу. Максимальная скорость автомобиля при этом составляет 118 километров в час.