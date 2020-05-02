Алена Савкина готова вновь сойтись с Ильей Яббаровым, если он забудет о ее прошлом





Алена Савкина никак не может встретить мужчину, с которым будет спокойно жить и воспитывать сына Богдана. Девушка уже говорила о том, что готова покинуть реалити-шоу, если она не найдет до конца текущего года достойного молодого человека, но из-за непристойного поведения участницы «Дом-2» на нее не обращают внимания мужчины. В последнее время Алена Савкина начала проявлять интерес к Илье Яббарову, даже не стесняясь его возлюбленной Анастасии Голд.Недавно в беседе с ведущими реалити-шоу младшая сестра Ольги Рапунцель заявила, что готова вновь сойтись с мужчиной и простить ему всех его девушек. Но сделает это Алена Савкина только, если отец ее ребенка забудет о прошлом и пообещает не упрекать ее в непристойном поведении. Илья Яббаров пока не дал ответ на предложение своей бывшей возлюбленной.