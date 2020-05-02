На Украине девушка сломала фонтан во время селфи
В Украине 20-летняя жительница города Боярка сломала фонтан, пытаясь вместе с сестрой сделать селфи. Нанесенный ущерб оценен в 37 тыс. гривен (100 тыс. рублей по текущему курсу).
В полиции рассказали, что девушка хотела сделать снимок на самом верху фонтана, при этом посадила сестру на плечи. Конструкция сломалась и при падении повредила бассейн. Объект восстановлению не подлежит. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на здании ЗАГСа. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».
Ранее украинские специалисты изобрели робота-полицейского, который может стать ценным помощником во время пандемии коронавируса.
В полиции рассказали, что девушка хотела сделать снимок на самом верху фонтана, при этом посадила сестру на плечи. Конструкция сломалась и при падении повредила бассейн. Объект восстановлению не подлежит. Инцидент попал на камеру наблюдения, установленную на здании ЗАГСа. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».
Ранее украинские специалисты изобрели робота-полицейского, который может стать ценным помощником во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:44