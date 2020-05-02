Американская компания Orbital Insights научилась следить за российскими военными заводами





В издании Defense One отметили, что компания составляет отчеты на основании анонимных сведений сотовых устройств, а также иной информации, полученной из открытых источников. По словам Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника CNA, возможности американской компании являются настоящей находкой для тех, кого интересует уровень производительности военно-промышленного комплекта РФ.В отчете представителей Orbital Insights обозначено, что из-за пандемии в мире многие заводы в России замедлили производственные процессы. На предприятие приходит меньшее количество сотрудников. В документе обозначено, что у компании из США есть данные о «Уралвагонзаводе», Казанском авиазаводе им. Горбунова, «Салюте» и «Гидромаше».