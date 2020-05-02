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Американская компания Orbital Insights научилась следить за российскими военными заводами

Представители американской аналитической геопространственной компании Orbital Insights сообщили, что они научились следить за российскими военными заводами. Активность специалисты фиксируют с помощью сигналов мобильных телефонов.

Американская компания Orbital Insights научилась следить за российскими военными заводами


В издании Defense One отметили, что компания составляет отчеты на основании анонимных сведений сотовых устройств, а также иной информации, полученной из открытых источников. По словам Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника CNA, возможности американской компании являются настоящей находкой для тех, кого интересует уровень производительности военно-промышленного комплекта РФ.

В отчете представителей Orbital Insights обозначено, что из-за пандемии в мире многие заводы в России замедлили производственные процессы. На предприятие приходит меньшее количество сотрудников. В документе обозначено, что у компании из США есть данные о «Уралвагонзаводе», Казанском авиазаводе им. Горбунова, «Салюте» и «Гидромаше».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:54

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