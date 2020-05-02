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"Финал видео неожиданный": Сын Гагариной Андрей стал виновником падения матери на асфальт во время игры

Полина Гагарина в микроблоге в Instagram поделилась с поклонниками видео, как проводит время с детьми, соблюдая режим самоизоляции. Во время броска мяча в кольцо 12-летний сын Андрей не сумел удержать певицу и она упала на асфальт.

Полина Гагарина стремится соблюдать режим самоизоляции совместно с семьей. Чтобы не скучать, певица решила выйти со своими детьми во двор дома побросать баскетбольный мяч в кольцо. В игре принимали участие все члены семьи: сама исполнительница, ее супруг Дмитрий Исхаков, сын Андрей и даже 3-летняя Мия. Семья образовала пары – наследник играл в команде с артисткой, а муж исполнительницы выбрал дочь.

Сперва знаменитость старалась бросать мяч в кольцо, а Исхаков помогал Мие дотянуться до него. Однако через некоторое время сын певицы Андрей решил поддержать маму, чтобы она попала в кольцо, не удержал, и она упала на асфальт. Поклонники Полины Гагариной очень переживают за ее состояние здоровья после болезненного приземления. «Видео смешное, а ситуация страшная», «Последние кадры почти триллер - развязка неожиданная», «Я надеюсь, вам не больно было», - прокомментировали подписчики публикацию артистки.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:00

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