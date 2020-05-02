«Яббаров — рыцарь ерша и орала»: Меньщиков рассказал о ссоре с участником «Дом-2»

Конфликт между Степаном Меньщиковым и Ильей Яббаровым продолжает набирать обороты. Мужчины так и не смогли выяснить, кто из них является наиболее ярким участником «Дома-2» в словесной перепалке на Лобном месте. В итоге, после обоюдных оскорблений и нецензурных выражений, в большом количестве использованных после ссоры, бывший возлюбленный Алены Рапунцель ушел собирать вещи.Подобной реакции на свои слова Степану Меньщикову показалось мало, и спустя некоторое время он решил продолжить оскорблять Яббарова уже в Сети. Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором охарактеризовал своего оппонента критично и жестко. Участник «Дома-2» назвал коллегу «рыцарем ерша и орала», нелестно высказавшись о его интеллектуальных способностях, а также любви к отстаиванию своей правоты.Публикация получилась саркастичной и едкой, поэтому далеко не все подписчики Меньщикова оценили его правоту и слог. Коллеги по проекту сообщили, что мужчина слишком грубо отозвался о Ябброве и впредь ему стоит быть сдержаннее в своих характеристиках.