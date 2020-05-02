"Ты единственный сенатор, говорящий правду": Станислав Садальский️ поздравил мать Ксении Собчак с 69-летием

Станислав Садальский️ активно пользуется социальными сетями и рассказывает подписчикам разные истории. Сегодня знаменитость опубликовал коллаж из черно-белых фотографий, на которых запечатлены он, Людмила Нарусова и Анатолий Собчак. В комментарии артист написал историю, которую ему рассказала именинница о своем покойном супруге и кардиохирурге Шевченко. В конце поста Станислав Садальский️ обратился к матери Ксении Собчак и поздравил ее с днем рождения. Также актер написал: "Ты единственный сенатор, говорящий правду".Подписчики по-разному отнеслись к публикации знаменитости. Одни признались, что не знали подробностей лечения Анатолия Собчака. Другие поздравили Людмилу Нарусову с 69-летием и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также некоторые отметили, что уважают именинницу за честность.