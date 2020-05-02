Ученые нашли 5 видов проявлений коронавируса на коже
Ученые, изучавшие коронавирус на базе Испанской академии дерматологии, нашли 5 видов его проявления на коже. Практически все зараженные попадают под одну из групп.
Почти 50% зараженных КВИ жаловались на пятнисто-папулезную сыпь, характерную для розового лишая. У тяжелобольных обычно появлялась пурпура, уртикарные и пузырьковые высыпания. При осмотре остальных пациентов врачи находили гнойники на пальцах, пузыри, покраснения, похожие на обморожение.
В единичных случаях фиксировалось ливедо, которое обычно появляется при нарушенном кровообращении. Сетчатый рисунок на коже и некроз тканей чаще находили у тяжелых пациентов, передает «Рамблер».
Ранее эпидемиолог Сара Коби перечислила три наиболее вероятных сценария окончания пандемии COVID-19.
Почти 50% зараженных КВИ жаловались на пятнисто-папулезную сыпь, характерную для розового лишая. У тяжелобольных обычно появлялась пурпура, уртикарные и пузырьковые высыпания. При осмотре остальных пациентов врачи находили гнойники на пальцах, пузыри, покраснения, похожие на обморожение.
В единичных случаях фиксировалось ливедо, которое обычно появляется при нарушенном кровообращении. Сетчатый рисунок на коже и некроз тканей чаще находили у тяжелых пациентов, передает «Рамблер».
Ранее эпидемиолог Сара Коби перечислила три наиболее вероятных сценария окончания пандемии COVID-19.