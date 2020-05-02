Intel показала фото «отца всех чипов»

«Мы давно хотели перейти на системы машинного обучения и искусственного интеллекта. Сейчас это стало возможно, так как компания готова выпускать чипы нового поколения с учетом потребностей современных пользователей. Говорить о точной дате выхода отца всех процессоров пока сложно из-за экспортных ограничений», - рассказал Кодури.





Публикацию прокомментировал и главный графический инженер компании Раджи Кодури. По его словам, речь идет о видеопроцессоре Intel Xe High Performance, который планируют представить во второй половине текущего года. Главной его особенностью станет адаптивность к системам искусственного интеллекта. Кодури намекнул, что чип понравится любителям современных видеоигр.На снимке, обнародованном в Twitter, можно заметить чип, который сравнивается с аккумулятором размера АА. Площадь процессора будет составлять примерно 3,7 тысячи квадратных миллиметров.