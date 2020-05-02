Ученые: У каждого человека есть двойники, но лучше с ними не встречаться





Двойников называют биогенными, то есть, при разных родителях у них выявляют абсолютно одинаковую ДНК. Ученые пришли к выводам, что природа «тиражирует» копии, чтобы увеличить шанс на сохранение генетики. Кроме этого, различные ветки, у которых общий ген, дают больше потомства.Согласно теории генетиков, каждый из двойников имеет свою цель, к которой должен прийти. Кто-то достигает поставленной задачи, а другие – сходят с дистанции. В любом случае, при виде своих копий люди ощущают определенный дискомфорт. Природой заложено, что к финишу должен прийти только один двойник. Поэтому, чтобы не столкнуться с этим чувством соперничества, лучше не встречать свою копию.