В США умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

«Сэм был хорошим и добрым человеком. Многие будут сильно по нему скучать», - написал в микроблоге Twitter Билл Лоуренс, создатель «Клиники».





В 2019 году Ллойд впервые стал отцом. Вскоре врачи сообщили актеру неприятную новость о болезни. Неоперабельная опухоль мозга быстро разрасталась и метастазировала в печень и легкие.Кроме роли юриста Тэда, Ллойд играл в «Американской семейке», «Отчаянных домохозяйках», «Галактическом квесте» и других картинах.