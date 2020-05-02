В США умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд
В США 1 мая умер от рака Сэм Ллойд. Жизнь звезды полюбившегося миллионам зрителей сериала «Клиника» оборвалась в возрасте 56 лет.
В 2019 году Ллойд впервые стал отцом. Вскоре врачи сообщили актеру неприятную новость о болезни. Неоперабельная опухоль мозга быстро разрасталась и метастазировала в печень и легкие.
Кроме роли юриста Тэда, Ллойд играл в «Американской семейке», «Отчаянных домохозяйках», «Галактическом квесте» и других картинах.
В 2019 году Ллойд впервые стал отцом. Вскоре врачи сообщили актеру неприятную новость о болезни. Неоперабельная опухоль мозга быстро разрасталась и метастазировала в печень и легкие.
«Сэм был хорошим и добрым человеком. Многие будут сильно по нему скучать», - написал в микроблоге Twitter Билл Лоуренс, создатель «Клиники».
Кроме роли юриста Тэда, Ллойд играл в «Американской семейке», «Отчаянных домохозяйках», «Галактическом квесте» и других картинах.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:07