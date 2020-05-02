Фрост по поводу ухода Ефременковой из «Дом-2»: «Она уже отработанный материал»

Юлия Ефременкова справлялась с ролью ведущей проекта достаточно хорошо, и даже умудрилась уже будучи на новом посту наконец найти свою любовь в лице участника шоу Мондезира Свет-Амура. Именно поэтому внезапное исчезновение знаменитости из эфира крайне удивило поклонников «Дома-2». Как позже оказалось, экс-участница телестройки уволилась, и причиной тому стали условия работы, которые стали слишком «неподходящими».Коллега Ефременковой по проекту Лера Фрост уверена, что все обстоит совершенно не так, как описала бывшая ведущая. По мнению модели, все рассуждения экс-звезды «Дома-2» о том, что руководство будто бы изменилось и работать стало сложнее – чистой воды выдумка. Все как было еще в начале проекта, таким и осталось, а слова участницы телестройки не более чем ложь, с целью набить себе цену.Лера Фрост также охарактеризовала коллегу по шоу как «отработанный материал», и выразила предположение, что ту по ненадобности просто «выбросили». Помимо этого, модель вновь намекнула на «темное прошлое» Ефременковой, которое по мнению девушки и стало причиной случившегося.