Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Шельцин рассказал, как можно «удалиться» из интернета

«Компании могут перестать работать с информацией человека не сразу, а по истечению определенного периода времени. В этот период доступ к ней получат правоохранительные органы для того, чтобы изучить гражданина. Это происходит не всегда, но удалиться за считанные минуты не получится», - рассказал Щельцин.





Специалист порекомендовал заблаговременно отправить в компанию письмо или позаботиться о том, чтобы с ней можно было легко выйти на связь через службу поддержки. Если такая возможность отсутствует, то лучше потребовать удаления данных заранее. Также стоит проверить наличие информации после удаления, так как часто компании просто скрывают ее, а не полностью чистят базу.Щельцин также отметил, что обращаться в правоохранительные органы в случае нарушения закона о защите персональных данных стоит в последнюю очередь. Сперва лучше связаться с самой компанией и попросить предоставить заверенный ответ по поводу удаления информации о пользователе.