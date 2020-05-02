Эксперты назвали 3 самые эффективные диеты во время карантина





Средиземноморская диета помогает сбросить вес, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепить иммунитет. В ее основе лежат бобовые, зерновые, фрукты, овощи, йогурты, сыры, птицы, морепродукты и рыба. Важно свести к минимуму употребление соли, заменив ее на пряные травы, а также не забывать выпивать достаточный объем чистой воды.Метаболическая диета полезна и безопасна для находящихся на самоизоляции людей. Она поможет избавиться от нескольких килограммов и нормализовать обмен веществ. Данный тип питания основан на употреблении жиров, белков и овощей. Под запрет попадают выпечка и паста. Дополнительно рекомендовано отказаться от соли, сахара, легкоусвояемых углеводов.Эндорфиновая диета блокирует чувство голода, но не вызывает пессимистическое настроение и упадок сил. Для похудения достаточно добавить в меню бананы, авокадо, творог, мясо, орехи, твердые сорта сыров, рыбу, овсянку, бурый рис.