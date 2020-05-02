Владимир Познер прокомментировал информацию о заражении Михаила Мишустина коронавирусом





По словам Владимира Познера, если сообщение об инфицировании премьер-министра Михаила Мишустина выдумано с целью образумить россиян, то он готов поддержать его. Согласно утверждению журналиста, новость может привести к тому, что безответственные граждане, не соблюдающие карантинные меры, задумаются о своём здоровье. Телеведущий назвал неразумным решение жителей страны отмечать майские праздники во время распространения коронавирусной инфекции.Владимир Познер отмечает, данное игнорирование правил безопасности является преступлением и в результате этого могут возникнуть сложности в борьбе с COVID-19. Телеведущий заявил, в Китае, Сингапуре, Гонконге и Южной Корее правительство и медики смогли справиться со вспышкой коронавируса благодаря соблюдению жестких карантинных мер., — заявил Владимир Познер.Недавно появилась информация о том, что Михаил Мишустин инфицирован COVID-19. Он собирается придерживаться режима самоизоляции, а правительство будет работать в обычном режиме. Позднее должность исполняющего обязанности главы кабинета министров получил Андрей Белоусов.