Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских квартир
Стало известно, что в семейной жизни у Сергея Жигунова вновь начались проблемы. Актер отсудил у своей 61-летней жены Веры Новиковой долю в одной из квартир, расположенных в Москве.
СМИ утверждают, что вскоре начнется громкий бракоразводный процесс. Сергей Жигунов уже расставался со своей супругой, так как у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Через несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» вернулся к Вере Новиковой, простившей ему измену.
Согласно слухам, у артиста сейчас новое увлечение – его помощница Виктория Ворожбит. Многие поклонники отметили, что девушка внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Законная супруга отказывается комментировать эту ситуацию и отправляет журналистов к Сергею Жигунову. Актер, в свою очередь, отшучивается и говорит о том, что СМИ «сгущают краски».
61-летняя жена артиста уже подавала иск в суд в конце 2019 года. Вера Новикова требовала, чтобы одна из квартир Сергея Жигунова была признана совместно нажитым имуществом. Однако судья встал на сторону актера.
СМИ утверждают, что вскоре начнется громкий бракоразводный процесс. Сергей Жигунов уже расставался со своей супругой, так как у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Через несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» вернулся к Вере Новиковой, простившей ему измену.
Согласно слухам, у артиста сейчас новое увлечение – его помощница Виктория Ворожбит. Многие поклонники отметили, что девушка внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Законная супруга отказывается комментировать эту ситуацию и отправляет журналистов к Сергею Жигунову. Актер, в свою очередь, отшучивается и говорит о том, что СМИ «сгущают краски».
61-летняя жена артиста уже подавала иск в суд в конце 2019 года. Вера Новикова требовала, чтобы одна из квартир Сергея Жигунова была признана совместно нажитым имуществом. Однако судья встал на сторону актера.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00