Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских квартир

СМИ утверждают, что вскоре начнется громкий бракоразводный процесс. Сергей Жигунов уже расставался со своей супругой, так как у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Через несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» вернулся к Вере Новиковой, простившей ему измену.Согласно слухам, у артиста сейчас новое увлечение – его помощница Виктория Ворожбит. Многие поклонники отметили, что девушка внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Законная супруга отказывается комментировать эту ситуацию и отправляет журналистов к Сергею Жигунову. Актер, в свою очередь, отшучивается и говорит о том, что СМИ «сгущают краски».61-летняя жена артиста уже подавала иск в суд в конце 2019 года. Вера Новикова требовала, чтобы одна из квартир Сергея Жигунова была признана совместно нажитым имуществом. Однако судья встал на сторону актера.