АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских квартир

Стало известно, что в семейной жизни у Сергея Жигунова вновь начались проблемы. Актер отсудил у своей 61-летней жены Веры Новиковой долю в одной из квартир, расположенных в Москве.

Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских квартир


СМИ утверждают, что вскоре начнется громкий бракоразводный процесс. Сергей Жигунов уже расставался со своей супругой, так как у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Через несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» вернулся к Вере Новиковой, простившей ему измену.

Согласно слухам, у артиста сейчас новое увлечение – его помощница Виктория Ворожбит. Многие поклонники отметили, что девушка внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Законная супруга отказывается комментировать эту ситуацию и отправляет журналистов к Сергею Жигунову. Актер, в свою очередь, отшучивается и говорит о том, что СМИ «сгущают краски».

61-летняя жена артиста уже подавала иск в суд в конце 2019 года. Вера Новикова требовала, чтобы одна из квартир Сергея Жигунова была признана совместно нажитым имуществом. Однако судья встал на сторону актера.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрост по поводу ухода Ефременковой из «Дом-2»: «Она уже отработанный…
Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Шельцин рассказал, как можно «удалиться» из…
В США умер актер из сериала «Клиника» Сэм…
Эксперты назвали 3 самые эффективные диеты во время…
Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских…
Владимир Познер прокомментировал информацию о заражении Михаила Мишустина…
«Невозможно терпеть»: Оксана Акиньшина из-за карантина лишилась…
Специалисты ВНИИ назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом…
«Чужие дети волнуют больше, чем свои»: Рудковская потроллила Аршавина за его…
День памяти Матроны Московской: Что запрещено делать людям 2…
Ученые: К смерти при COVID-19 может привести аномальное свертывание…
Эвелина Бледанс показала соседям в Подмосковье мастер-класс с…
Учёные: Чернослив способен улучшить работу сердца и понизить…
«Общая цель — это сокращение человечества»: Михалков обвинил Гейтса в желании «чипировать»…
Дана Борисова: «Татьяна Васильева срочно госпитализирована с…
Звезда «Дом-2» Абрикосов о травле Тодоренко: «Собчак и Бузову за их языки пора пропустить через…
Звезда фильма "Матрица" Джо Пантолиано стал жертвой…
Медицинские маски являются потенциальным источником опасности для работников коммунальных…
Андрей Разин: "Украинские политики являются виновниками смерти Нины…
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился…
Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не…
Ученые из Австралии доказали разрушающее влияние смартфона на позвоночник…
Журналист Сергей Минаев нашел архивный снимок Децла, разбирая вещи в…
Техдиректор Volkswagen Маттиас Рабе: «Репутация Нюрбургринга как лучшего полигона…
Никита Джигурда о своей любви к нецензурной лексике: «Я последний…
Как подготовить автомобиль к летнему…
Россияне отмечают день Ивана Ветхопещерника: Что принято и нельзя делать в…
Алёна Водонаева удивила фанатов откровенной фотосессией из…
Просмотреть все новости