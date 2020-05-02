«Невозможно терпеть»: Оксана Акиньшина из-за карантина лишилась сил

«Заботы о детях немного отвлекают меня от хандры, но раз в две недели мне становится плохо – брожу по дому, словно кошка, и мечтаю о свободе, самолетах, ресторанах. Сначала спасалась музыкой, но она мне успела надоесть. Приходится коротать дни за просмотром глянцевых журналов», - цитирует Акиньшину Vogue.







Многие учреждения, в том числе школы, закрыты для предотвращения распространения КВИ. Несмотря на это, дети Акиньшиной продолжают «грызть гранит науки» удаленно. Актрисе приходится много времени тратить на объяснение новых тем. К процессу даже присоединился глава семейства Арчил Геловани, который на английском языке преподает детям математику.