Специалисты ВНИИ назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

«Бумажные денежные средства лучше не брать, так как они все равно не пригодятся. На банковской карте должна быть определенная сумма, но со смартфона ее переводить безопаснее. Кроме того, никто не будет брать у вас наличные, если вас доставили в больницу с коронавирусом. Средства могут передать родственники», - рассказали в ВНИИ.





У пациента при себе обязательно должен быть паспорт. Также нужно взять амбулаторную карту, страховой полис, если таковой имеется, одежду для стационара, препараты от аллергии и расстройства желудка, прописанные ранее, и сменное нижнее белье. Остальные вещи госпитализированному человеку могут принести члены семьи.Заранее необходимо подготовить средства личной гигиены, но их можно попросить привезти в больницу на второй день после госпитализации. Лучше взять с собой посуду, которая будет сделана из пластика или металла. При необходимости стоит взять блокнот и ручку, чтобы записывать показания врача и рекомендации по лечению.