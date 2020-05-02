АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Специалисты ВНИИ назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России рассказали о том, что необходимо в первую очередь брать с собой при госпитализации с коронавирусом. В перечне обязательных вещей должен быть минимум один портативный гаджет для коммуникации.
Специалисты ВНИИ назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

«Бумажные денежные средства лучше не брать, так как они все равно не пригодятся. На банковской карте должна быть определенная сумма, но со смартфона ее переводить безопаснее. Кроме того, никто не будет брать у вас наличные, если вас доставили в больницу с коронавирусом. Средства могут передать родственники», - рассказали в ВНИИ.

У пациента при себе обязательно должен быть паспорт. Также нужно взять амбулаторную карту, страховой полис, если таковой имеется, одежду для стационара, препараты от аллергии и расстройства желудка, прописанные ранее, и сменное нижнее белье. Остальные вещи госпитализированному человеку могут принести члены семьи.

Заранее необходимо подготовить средства личной гигиены, но их можно попросить привезти в больницу на второй день после госпитализации. Лучше взять с собой посуду, которая будет сделана из пластика или металла. При необходимости стоит взять блокнот и ручку, чтобы записывать показания врача и рекомендации по лечению.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрост по поводу ухода Ефременковой из «Дом-2»: «Она уже отработанный…
Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Шельцин рассказал, как можно «удалиться» из…
В США умер актер из сериала «Клиника» Сэм…
Эксперты назвали 3 самые эффективные диеты во время…
Сергей Жигунов отсудил у жены Веры Новиковой долю в одной из московских…
Владимир Познер прокомментировал информацию о заражении Михаила Мишустина…
«Невозможно терпеть»: Оксана Акиньшина из-за карантина лишилась…
Специалисты ВНИИ назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом…
«Чужие дети волнуют больше, чем свои»: Рудковская потроллила Аршавина за его…
День памяти Матроны Московской: Что запрещено делать людям 2…
Ученые: К смерти при COVID-19 может привести аномальное свертывание…
Эвелина Бледанс показала соседям в Подмосковье мастер-класс с…
Учёные: Чернослив способен улучшить работу сердца и понизить…
«Общая цель — это сокращение человечества»: Михалков обвинил Гейтса в желании «чипировать»…
Дана Борисова: «Татьяна Васильева срочно госпитализирована с…
Звезда «Дом-2» Абрикосов о травле Тодоренко: «Собчак и Бузову за их языки пора пропустить через…
Звезда фильма "Матрица" Джо Пантолиано стал жертвой…
Медицинские маски являются потенциальным источником опасности для работников коммунальных…
Андрей Разин: "Украинские политики являются виновниками смерти Нины…
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заразился…
Соловьев о расследовании Навального: «Елена Малышева живет не…
Ученые из Австралии доказали разрушающее влияние смартфона на позвоночник…
Журналист Сергей Минаев нашел архивный снимок Децла, разбирая вещи в…
Техдиректор Volkswagen Маттиас Рабе: «Репутация Нюрбургринга как лучшего полигона…
Никита Джигурда о своей любви к нецензурной лексике: «Я последний…
Как подготовить автомобиль к летнему…
Россияне отмечают день Ивана Ветхопещерника: Что принято и нельзя делать в…
Алёна Водонаева удивила фанатов откровенной фотосессией из…
Просмотреть все новости