«Чужие дети волнуют больше, чем свои»: Рудковская потроллила Аршавина за его комментарии

Недавно отец четверых детей Андрей Аршавин во время видеообщения с Александром Кержаковым заявил, что сын Рудковской и Плющенко выглядит на семейных видео грустным. По мнению футболиста, мальчика совсем не радуют челленджи, в которых регулярно принимают участие его мама и папа, но приходится. Спортсмен уверен – малыш делает все «из-под палки» и нехотя.Яна Рудковская не смогла промолчать в ответ на подобное заявление Аршавина и ответила на его комментарий с сарказмом. Продюсер отметила, что «все эти танцы» были сняты для демонстрации футболисту, и даже извинилась за отсутствие в ролике Евгения Плющенко. Помимо этого, знаменитость потроллила спортсмена напоминанием о его отношениях к собственным наследникам.Супруга Евгения Плющенко заявила, что даже при большом желании ей «не дано» понять, почему кого-то «чужие дети волнуют больше, чем свои», намекая на период, когда Аршавин не общался со своими сыновьями и дочерью от первого брака. К этому Рудковская добавила ироничное замечание о «всегда улыбающихся футболистах», а также обратила внимание звезды спорта на сценические образы, часто используемые фигуристами.