День памяти Матроны Московской: Что запрещено делать людям 2 мая





Матрона родилась слепой. Родители хотели отдать ребенка в приют, но матери приснился сон о красивой, незрячей птице, поэтому семья оставила девочку. В 8 лет она предсказывала будущее и лечила людей, но в 18 лет у нее отказали ноги.В годы ВОВ Матрона рассказывала людям о судьбе ушедших на фронт родных. Ее жизнь оборвалась в 1852 году. Родные похоронили провидицу на Даниловском кладбище. К лику святых ее причислили в 1999 году.В день памяти Матроны категорически запрещено отказывать в помощи нищим и немощным. Сегодня каждая мысль или поступок имеют огромную силу, поэтому важно продумывать все шаги наперед.