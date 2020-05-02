День памяти Матроны Московской: Что запрещено делать людям 2 мая
2 мая россияне отмечают День памяти Матроны Московской, родившейся в Тульской губернии в 1881 году. Оказалось, некоторые дела в эту субботу попадают под церковные запреты.
Матрона родилась слепой. Родители хотели отдать ребенка в приют, но матери приснился сон о красивой, незрячей птице, поэтому семья оставила девочку. В 8 лет она предсказывала будущее и лечила людей, но в 18 лет у нее отказали ноги.
В годы ВОВ Матрона рассказывала людям о судьбе ушедших на фронт родных. Ее жизнь оборвалась в 1852 году. Родные похоронили провидицу на Даниловском кладбище. К лику святых ее причислили в 1999 году.
В день памяти Матроны категорически запрещено отказывать в помощи нищим и немощным. Сегодня каждая мысль или поступок имеют огромную силу, поэтому важно продумывать все шаги наперед.
Матрона родилась слепой. Родители хотели отдать ребенка в приют, но матери приснился сон о красивой, незрячей птице, поэтому семья оставила девочку. В 8 лет она предсказывала будущее и лечила людей, но в 18 лет у нее отказали ноги.
В годы ВОВ Матрона рассказывала людям о судьбе ушедших на фронт родных. Ее жизнь оборвалась в 1852 году. Родные похоронили провидицу на Даниловском кладбище. К лику святых ее причислили в 1999 году.
В день памяти Матроны категорически запрещено отказывать в помощи нищим и немощным. Сегодня каждая мысль или поступок имеют огромную силу, поэтому важно продумывать все шаги наперед.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:30