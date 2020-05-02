Ученые: К смерти при COVID-19 может привести аномальное свертывание крови





В процессе исследования было установлено, что многие пациенты скончались из-за уникального типа расстройства свертывания крови. Этот процесс приводил к образованию в легких микротромбов. Ситуация усложнялась еще тем, что пневмония поражала воздушные мешочки, что свойственно только для такого типа легочной инфекции.Джеймс О'Доннелл отметил, что аномальные показатели свертывания крови приводят к увеличению риска инсульта и сердечного приступа. Ученые надеются, что данные, полученные в процессе проведении нового исследования, помогут при разработке лекарственных препаратов от COVID-19.