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Учёные: Чернослив способен улучшить работу сердца и понизить давление

Учёные рассказали о полезных свойствах чернослива. Оказывается, он способен улучшить работу сердца и понижать давление, а также благотворно влияет на перистальтику кишечника.

При жевании чернослива можно укрепить эмаль зубов. Сухофрукт также отлично подходит для борьбы со стоматитом и кариесом. Для людей, страдающих от гипертонии, данный продукт окажется особенно полезным, поскольку он способствует освобождению организма от лишней жидкости, благодаря чему происходит снижение давления и снятие приступов головной боли. Чернослив полезен для работы сердца. Для очищения организма можно использовать отвар. Таким образом выводится вредный холестерин, шлаки и токсины из организма, очищается кровь, улучшается кровоток.

Чернослив способен лечить бронхит. Для этого его необходимо протереть и залить водкой. После настаивания выпивать по одной чайной ложке трижды в день. Благодаря этому можно убрать мокроту из легких. При лишнем весе необходимо употреблять умеренное количество сухофрукта для получения организмом полезных компонентов, которые обеспечивают жизнедеятельность. Однако людям с сахарным диабетом нужно быть очень осторожными с данными плодами.

При его использовании в рационе можно улучшить перистальтику кишечника, благодаря чему нормализуется микрофлора, проходит газообразование и запоры. Для улучшения внимания, зрения и концентрации нужно употреблять чернослив. Он также способен удалить ощущение голода, происходит быстрое насыщение организма полезными веществами. Однако не стоит забывать о противопоказаниях при употреблении сухофрукта. Нужно учитывать индивидуальную непереносимость или возникновение аллергии.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:11

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