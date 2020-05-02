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«Общая цель — это сокращение человечества»: Михалков обвинил Гейтса в желании «чипировать» людей

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании «чипировать» людей, чтобы в дальнейшем, посредством этих устройств, контролировать «характеристики ежедневной активности» населения планеты. Основная же цель, которую преследует создатель компании Microsoft, по мнению режиссера, – это «сокращение человечества».

Лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» уверен, что американский миллиардер, сделавший состояние на программном обеспечении, планирует искусственно сократить численность населения Земли. В доказательство этому Никита Михалков привел патент, зарегистрированный на имя одной из компаний Гейтса. В заявке под номером WO/2020/060606 идет речь о вживляемых под кожу чипах.

По словам режиссера, подобное устройство призвано отслеживать и контролировать «характеристики ежедневной активности» носителя «для какой-то криптовалюты». При этом основная цель, которую преследует создатель Microsoft, - это «сокращение человечества», которое на данный момент потребляет слишком много кислорода, пищи и остальных ресурсов.

Никита Михалков также обратил внимание на номер заявки на патент, который в некоторой мере созвучен с библейским «числом зверя». Как заявил кинорежиссер, лично его подобное совпадение несколько настораживает.

Лауреат Государственной премии РФ стал не первым, кто заподозрил Билла Гейтса в злом умысле. Ранее популярное американское издание New York Times уже писало о том, что миллиардер якобы причастен к разработке коронавируса. Подозрительным зарубежным СМИ показался тот факт, что предприниматель очень быстро организовал работу компаний, занимающихся созданием лекарства. Из этого журналисты и сделали вывод, что Гейтс хочет заработать на пандемии.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:08

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