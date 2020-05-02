«Общая цель — это сокращение человечества»: Михалков обвинил Гейтса в желании «чипировать» людей

Лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» уверен, что американский миллиардер, сделавший состояние на программном обеспечении, планирует искусственно сократить численность населения Земли. В доказательство этому Никита Михалков привел патент, зарегистрированный на имя одной из компаний Гейтса. В заявке под номером WO/2020/060606 идет речь о вживляемых под кожу чипах.По словам режиссера, подобное устройство призвано отслеживать и контролировать «характеристики ежедневной активности» носителя «для какой-то криптовалюты». При этом основная цель, которую преследует создатель Microsoft, - это «сокращение человечества», которое на данный момент потребляет слишком много кислорода, пищи и остальных ресурсов.Никита Михалков также обратил внимание на номер заявки на патент, который в некоторой мере созвучен с библейским «числом зверя». Как заявил кинорежиссер, лично его подобное совпадение несколько настораживает.Лауреат Государственной премии РФ стал не первым, кто заподозрил Билла Гейтса в злом умысле. Ранее популярное американское издание New York Times уже писало о том, что миллиардер якобы причастен к разработке коронавируса. Подозрительным зарубежным СМИ показался тот факт, что предприниматель очень быстро организовал работу компаний, занимающихся созданием лекарства. Из этого журналисты и сделали вывод, что Гейтс хочет заработать на пандемии.