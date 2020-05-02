Дана Борисова: «Татьяна Васильева срочно госпитализирована с коронавирусом»

«Мы с Татьяной давно дружим, поэтому, когда ей стало плохо, она обратилась именно ко мне. Артистка не могла самостоятельно добиться направления на госпитализацию, поэтому я позвонила руководству Первого канала. Только благодаря связям мы пристроили ее в больницу», - рассказала Борисова.

Сначала ведущая посвятила заражению актрисы целый пост в Instagram, но потом удалила заметку. Спустя некоторое время знаменитость рассказала в Stories, что Васильеву все-таки положили в медучреждение. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Подруги постоянно находятся на связи, поэтому Борисова будет держать фанатов в курсе событий.Ранее коронавирус обнаружили у Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.