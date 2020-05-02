Звезда «Дом-2» Абрикосов о травле Тодоренко: «Собчак и Бузову за их языки пора пропустить через мясорубку»

«Я могу долго говорить о ляпах наших звезд. Давайте их всех отправим в мясорубку! Виктория Боня и Алена Водонаева постоянно недовольны Россией, Ксения Собчак вообще не переставая говорит гадости. Мария Голубкина, несмотря на заявления о пенсионерах и церкви, по-прежнему востребована в кино. Люди, задумайтесь над словами Регины, попробуйте рассмотреть ее мысли в другом контексте!» - написал Роман Тертишный.

Абрикосов стал одним из немногих в российском шоу-бизнесе, кто не побоялся открыто заступиться за Тодоренко. Звезда проекта «Дом-2» не согласен с ее словами, но не считает публичную «порку» правильным наказанием.Абрикосов привел несколько ярких примеров, о которых стоит вспомнить и отстать от супруги Влада Топалова. Ольга Бузова, которая не знает флаг России и неудачно шутит о жителях блокадного Ленинграда, продолжает двигаться вверх по карьерной лестнице. Comedy Woman до сих пор не закрыли, хотя участницы передачи неудачно высказались о генерале Карбышеве.