Медицинские маски являются потенциальным источником опасности для работников коммунальных служб





Бывшие в употреблении одноразовые медицинские изделия вроде масок и перчаток, а также средства личной гигиены вроде ватных палочек и салфеток, представляют эпидемиологическую опасность классов Б и В. Подобный мусор из больниц и клиник не идет в обычные пункты переработки, а обеззараживается и сжигается отдельно. Однако иная участь постигает тот же отработанный материал в домашних условиях: он попадает в мусорное ведро вместе с другими отходами. По словам исполнительного директора общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, такое отношение к сортировке мусора в корне неправильно.Дело в том, что использованные зараженными коронавирусной инфекцией медизделия представляют потенциальную опасность для работников коммунальных служб. Их сотрудники до сих пор большую часть переработки «вторички» осуществляют вручную, поэтому регулярно рискуют подхватить COVID-19 во время работы.Андрей Нагибин уверен, что подобной опасности можно избежать, создав еще одну «цепочку вывоза» для отходов класса Б на время пандемии. Таким образом, если разместить в населенных пунктах специальные контейнеры для этого вида мусора и обязать население выбрасывать бывшие в употреблении маски, перчатки и салфетки туда, - это поможет свести к минимуму риск захоронения медизделий на мусорных полигонах. Они попросту будут обеззараживаться и сжигаться без предварительной переработки.