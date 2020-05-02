Звезда фильма "Матрица" Джо Пантолиано стал жертвой ДТП
Актер Джо Пантолиано, который известен по кинокартинам «Матрица» и сериалу «Клан Сопрано», стал жертвой ДТП. Он был доставлен в больницу с ушибами головы, ноги и плеча.
Супруга Джо Пантолиано Нэнси Шеппард сообщила, что происшествие случилось во время прогулки с семьёй. ДТП произошло по причине столкновения. Автомобиль Porsche выскочил с трассы, которая расположена рядом, и врезался в актера. Из-за данной ситуации знаменитость получил травмы головы, ног и плеча.
Он был доставлен в больницу штата Коннектикут. Нэнси Шеппард сообщила в аккаунте актёра в Instagram, что его жизни ничего не угрожает. Некоторое время он не будет отвечать поклонникам на сообщения, однако благодарен за их переживания и приятные пожелания. На данные момент знаменитость находиться дома и там продолжит выздоровление. Джо Пантолиано принял участие в съёмке киносаги «Матрица», в которой исполнил роль Сайфера.
Супруга Джо Пантолиано Нэнси Шеппард сообщила, что происшествие случилось во время прогулки с семьёй. ДТП произошло по причине столкновения. Автомобиль Porsche выскочил с трассы, которая расположена рядом, и врезался в актера. Из-за данной ситуации знаменитость получил травмы головы, ног и плеча.
Он был доставлен в больницу штата Коннектикут. Нэнси Шеппард сообщила в аккаунте актёра в Instagram, что его жизни ничего не угрожает. Некоторое время он не будет отвечать поклонникам на сообщения, однако благодарен за их переживания и приятные пожелания. На данные момент знаменитость находиться дома и там продолжит выздоровление. Джо Пантолиано принял участие в съёмке киносаги «Матрица», в которой исполнил роль Сайфера.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:44