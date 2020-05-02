Андрей Разин: "Украинские политики являются виновниками смерти Нины Кирсо"

«В последний раз я обратился к Зеленскому ни как к президенту, а как к артисту. Я умолял его пустить меня к Нине, но он проявил бездушие. Царствие небесное этой невероятно талантливой женщине. Шоу-бизнес Украины и России понес невосполнимую утрату. Приношу искренние соболезнования ее родным, супругу и сыну. Светлая память!» - написал Разин.

Кирсо умерла в Полтаве. Артистка просила помощи у коллег, но украинские власти к ней никого не пускали и не давали перевести на ее счет деньги. Петр Порошенко и Владимир Зеленский игнорировали все обращения.Ранее Наталия Гулькина рассказала , что перед смертью Кирсо два года провела в коме.